Marko Dugandzic, despre faza penalty-ului de la Rapid – Chindia 2-0: „Aveam o durere prea mare!”

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica a avut o reacție ironica la adresa arbitrului Andrei Chivulete dupa Rapid – Chindia 2-0. Managerul general de la FCSB nu este de acord cu penalty-ul primit de echipa gazda, in minutul 65. Marko Dugandzic a deschis scorul, in minutul 65, dintr-un penalty obținut dupa ce a fost faultat in…

- Rapid a invins-o pe Chindia Targoviște, scor 2-0, in runda cu numarul 27 din SuperLiga. Mihai Stoica, managerul rivalei FCSB, și fostul internațional Florin Raducioiu considera ca penalty-ul care a deblocat tabela a fost dictat mult prea ușor. Meciul din Giulești a fost deblocat de un penalty obținut…

- „Centralul” Andrei Chivulete a avut un final complicat de prima repriza in Rapid - Chindia, la scorul de 0-0. Rapid și Chindia au oferit o prima repriza mai mult decat agreabila, un ritm alerg și ocazii la ambele porți. Minutele de prelungire au adus și doua faze controversate. Rapid a cerut penalty…

- CS Mioveni și Rapid au remizat, scor 0-0, in runda cu numarul 26 din SuperLiga. Marko Dugandzic (28 de ani) a ratat penalty-ul din minutul 86, la repetare, dar a fost iertat de galeria giuleștenilor. Momentul crucial al meciului de la Mioveni a avut loc in minutul 84. Rapid a obținut o lovitura de la…

- Oficialii echipei de handbal de la Rapid se revolta dupa victoria lui CSM Bucuresti, din derby-ul Ligii Florilor. Campioana en-titre a fost invinsa cu 27-26 si mai are sanse minime la castigarea titlului. Giulestenii au pus tunurile pe organizatorii confruntarii doin Sala Polivalenta. Acuza ca au fost…

- 11 din cele 16 echipe de Liga 1 au ales Turcia pentru cantonamentul din aceasta iarna. Trei dintre ele, Rapid, Botoșani și Chindia, stau in același hotel. CFR Cluj merge in Spania, in timp ce alte 4 formații se pregatesc in țara. VIDEO. SuperLiga Turciei. 11 din cele 16 echipe de Liga 1 au ales Turcia…

- Sebastian Colțescu (45 de ani) a dictat trei penalty-uri in prima repriza a derby-ului dintre Rapid și Petrolul. Toate loviturile de pedeapsa au fost acordate justificat, unul singur dupa consultarea VAR și doar primul a fost transformat, in minutul 9, de Marko Dugandzic. Sebastian Colțescu, repriza…