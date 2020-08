Marko Bela, interviu tranşant în presa maghiară: "Transilvania nu poate să revină Ungariei" "Transilvania nu poate sa revina Ungariei, deoarece romanii sunt in majoritate de mult timp, iar astazi aici locuiesc douazeci și ceva la suta maghiari și șaptezeci și ceva la suta romani. Situația este complicata și de faptul ca cei douazeci și ceva la suta nu au o distribuție omogena, deoarece in estul Transilvaniei, in partea mai indepartata de granița ungara, in cele doua județe din Secuime se concentreaza populația maghiara, acolo suntem prezenți in procent de șaptezeci-optzeci la suta, in alta parte suntem minoritari sau chiar o diaspora. Toate acestea in sine fac inutila aceasta… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

- Fostul lider UDMR a dat un interviu in presa maghiara, in care a vorbit despre relatiile romano-maghiare, despre Transilvania si situatia din aceasta provincie istorica, dar si despre viitorul regiunii. Marko Bela a comentat si situatia din Ungaria si s-a referit si la premierul Victor Orban.

