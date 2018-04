Chestiunea esentiala nu este marketingul, ci cetateanul Saptamana trecuta am scris despre folosirea marketingului in alegeri. Saptamana aceasta, cand patronul Facebook, Mark Zuckerberg, este audiat in Congres despre cum au fost folosite datele Facebook in alegerile prezidentiale din anul 2016, ma voi referi la una dintre consecintele cele mai importante ale marketingului. Este un instrument folosit la nivel global pentru a delegitimiza alegerile si, implicit, democratia. Asa cum am spus saptamana trecuta, folosirea marketingului se intensifica, in special a marketingului online. Dar aceasta…