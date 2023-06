Marketing Digital: Importanța și Beneficii Prin marketing digital, ințelegem crearea și distribuirea de conținut prin canale media digitale, cum ar fi site-uri web, rețele sociale, e-mail și aplicații mobile. Importanța marketingului digital Strategiile de marketing digital ii ajuta pe specialiști in marketing sa stabileasca obiective, sa identifice un public ținta și sa dezvolte un plan de marketing ce conține: optimizare SEO site, content marketing, campanii PPC etc. care sa implice un public. Aceste strategii stabilesc direcția pentru o anumita campanie sau program și servesc drept baza pentru evaluarea rezultatelor. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

