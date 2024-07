Marketa Vondrousova nu va participa la Jocurile Olimpice de la Paris

Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Harjoc a ajuns la Paris, la Jocurile Olimpice de Vara 2024: Atletul cugirean face turul Europei pe bicicleta și participa la diverse competiții pe traseu Vasile Harjoc a ajuns la Paris, la Jocurile Olimpice de Vara 2024: Atletul cugirean face turul Europei pe bicicleta și participa la diverse…

- Daniil Medvedev (28 de ani și 5 ATP) va participa la Jocurile Olimpice de la Paris sub steag neutru, dupa ce a acceptat invitația Comitetului Internațional Olimpic (CIO). Comitetul Internațional Olimpic a publicat marți lista jucatorilor de tenis ruși și belaruși, care vor participa la JO de la Paris…

- Sportivul Collins Filimon, multiplu campion national de badminton al Romaniei, s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris si va reprezenta Austria la cea mai prestigioasa competitie mondiala, a anuntat, luni, clubul CSU UVT, printr-un comunicat de presa remis AGERPRES.

- Revenire spectaculoasa pentru lotul feminin de gimnastica. Dupa 12 ani de pauza, tricolorele vor participa la Jocurile Olimpice de la Paris. Salile de antrenament au fost dotate recent cu aparatura modera, iar cos...

- Campioana olimpica la ciclism, in 2021, la Tokyo, Katie Archibald a anuntat joi, pe Instagram, ca este nevoita sa renunte sa participe la Jocurile Olimpice de la Paris, dupa ce a suferit un accident in gradina casei sale.

- Dupa ce, in 2021, la varsta de doar 18 ani, a reușit sa obțina calificarea pentru Jocurile de Olimpice de la Tokyo in proba de tir cu arcul, radauțeanca Madalina Amaistroaie, legitimata la CSM Suceava, lupta in aceasta perioada sa obțina biletele pentru Jocurile Olimpice de la Paris, care vor ...

- Coco Gauff a fost privata de sansa de a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo in 2021, dupa ce a fost testata pozitiv cu covid, iar sportiva americana spune ca obtinerea unei medalii la JO de la Paris ar fi la fel de importanta ca un succes de Grand Slam pentru ea in acest an. Jucatoarea in virsta…

- In perioada 26-28 aprilie, in Luxemburg se va disputa turneul zonal „6 Tickets to Paris”, unde scrimerii europeni inca necalificați vor avea șansa de a obține un loc la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Aceasta competiție europeana asigura șase locuri, cate unul la fiecare arma individuala, la feminin…