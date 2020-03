Stiri pe aceeasi tema

- Facebook Inc va oferi publicitate gratuita Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) in incercarea de a se asigura ca utilizatorii sai nu sunt informati gresit cu privire la coronavirus, la riscuri si la modul in care ar trebui sa reactioneze, a anuntat directorul general Mark

- In prezent, in județ sunt monitorizate 32 de persoane, iar una se afla in continuare in carantina la centrul de la Arbanași. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Buzau s-a intrunit ieri intr-o alta ședința, in cadrul careia au fost adoptate noi masuri la nivel local pentru a preveni și combate…

- Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența au adoptat, joi, 27 februarie, noi masuri pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul coronavirus.Pe de o parte s-a decis identificarea cu exactitate a persoanelor care se intorc din zonele afectate, iar pe de alta parte amenajarea unor…

- Miercuri, 26 februarie 2020, primarul Daniel Ștefan Dragulin a convocat, in calitate de președinte, Comitetul Local pentru Situații de Urgența, pentru evaluarea situației la nivelul municipiului Calarași cu privire la prevenirea și combaterea posibilelor infecții cu coronavirus. CLSU Calarași a luat…

- Reprezentantii Comitetului intersectorial pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor cu noul Coronavirus (COVID-19), impreuna cu reprezentantii autoritatilor cu responsabilitate in acest domeniu, au sustinut o teleconferinta, avand in vedere evolutia cazurilor de imbolnavire din Italia, in zone unde…

- O romanca stabilita de 12 ani in orașul italian Codongo, unde se inregistreaza cele mai multe cazuri de coronavirus din Italia, a vorbit despre atmosfera din zona, intr-un interviu acordat Hotnews.ro. Aceasta a marturisit ca autoritațile nu au comunicat oficial ce masuri se aplica, iar colegele sale,…

- Autoritatile din China au luat o serie de masuri pentru a sustine economia afectata grav de epidemia provocata de coronavirus, care este pe cale sa aiba un impact devastator asupra cresterii PIB in primul trimestru, transmite Reuters.

