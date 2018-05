Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv si fondatorul companiei Facebook, Mark Zuckerberg, nu a scapat inca de urmarile marelui scandal generat de furtul de date personale orchestrat de firma Cambridge Analytica. Miliardarul se va prezenta in fața Parlamentului European pentru a discuta despre rolul jucat de rețeaua de…

- Directorul executiv si fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a acceptat sa se deplaseze la Bruxelles pentru a se intalni cu ''reprezentanti ai Parlamentului European'', care au cerut audierea sa pentru a da explicatii despre rolul companiei in exploatarea de catre firma de consultanta…

- Directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, se va prezenta in fața parlamentarilor europeni pentru a raspunde intrebarilor despre folosirea neadecvata a datelor a peste 87 milioane de utilizatori Facebook de catre firma de consultanța politica Cambridge Analytica, a anunțat miercuri Antonio Tajani,…

- Mark Zuckerberg, cofondator si CEO al Facebook, a anuntat marti ca reteaua de socializare construieste noi functii, scrie Reuters. Prima dintre ele este funcţia de control numită „clear history”, care va permite utilizatorilor să şteargă istoricul de navigare. …

- Europarlamentarul Gabriela Zoana a vorbit, in plenul de la Strasbourg declarand ca "Aștept cu nerabdare ca Mark Zuckerberg sa dea explicații Parlamentului European cu privire la modalitatea in care au fost utilizate datele cetațenilor europeni de catre Facebook"Discursul dansei a atins aspecte…

- Dupa ce a fost audiat ieri, timp de 5 ore, în Senat, Mark Zuckerberg -fondatorul Facebook- discuta acum cu membrii Camerei Reprezentantilor, în scandalul Cambridge Analytica si ingerintele Rusiei în alegerile din SUA.

- Dacian Cioloș, cu noua mișcare politica, fragmenteaza opoziția sau o intarește? Am incercat sa aflam raspunsul de la politologul Cristian Parvulescu, invitat de dezbaterea stiricurate.ro. In primul rand, Miscarea Romania Impreuna avea nevoie de mai multa forta la lansare, in tumultul protocolului Parchetul…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat sa…