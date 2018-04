Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat, joi, ca Marea Britanie poate reveni, pana la sfarsitul perioadei de tranzitie, asupra pozitiei de a iesi din piata unica si uniunea vamala. Oficialul european i-a dat termen premierului britanic Theresa May pana…

- FACEBOOK. Datele personale a "pana la 2,7 milioane" de utilizatori europeni ai Facebook ar fi putut fi transmise "in mod inadecvat" societatii britanice Cambridge Analytica (CA), a anuntat vineri Comisia Europeana, citand o cifra ce i-a fost comunicata de reteaua sociala, informeaza AFP. …

- Criptomoneda Ripple a inregistrat, in primul trimestru, cea mai proasta performanta dintre toate monedele digitale, din punct de vedere al capitalizarii de piata, potrivit CNBC. Intregul sector a fost lovit dur anul acesta din cauza dezbaterilor aprinse cu privire la reglementarea acestui…

- Aceasta investigatie a fost declansata dupa ce, la finele saptamanii trecute, au aparut dezvaluiri conform carora compania de consultanta Cambridge Analytica ar fi avut acces, in 2014, la datele companiei conduse de Mark Zuckerberg, ceea ce ar reprezenta o clara violare a conditiilor de confidentialitate…

- Prim vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, spune ca va cere explicatii de la toate partile implicate in legatura cu propunerea de revocare a procurorului sef al DNA. Frans Timmermans vine la Bucuresti maine si poimaine. Se va intalni cu Laura Codruta Kovesi, cu Tudorel Toader si cu alti…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se va intalni pe 1 martie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu membrii Comisiei speciale pentru legile Justitiei. "Pe 1 martie, domnul Timmermans (prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans -…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in perioada 28 februarie - 1 martie in vizita oficiala in Romania, deocamdata nefiind anuntat programul intalnirilor. "Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii…