- Lupta dintre Elon Musk și fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, va avea loc și va fi in Italia. Musk spune ca a vorbit cu Meloni, in timp ce ministrul italian al Culturii, Gennaro Sangiuliano, declara ca locația nu va fi Roma.

- Fondatorul Meta, Mark Zuckerberg, a afirmat ca „nu se teme” de o posibila lupta „in cușca”, cu rivalul Elon Musk. Intr-o postare pe noua aplicație de social media Threads, el a propus chiar și o data pentru confruntare.

- Mark Zuckerberg a aparut la bustul gol intr-o fotografie, alaturi de doi luptatori renumiți de MMA, Israel Adesanya și Alexander Volkanovski. Fotografia a fost postata de catre Israel Adesanya pe contul sau de Instagram, iar descrierea imaginii pare sa confirme ca Zuckerberg se antreneaza pentru o posibila…

- Doar de cinci zile a avut nevoie cea mai noua platforma sociala lansata de Meta sa treaca de 100 de milioane de utilizatori, fiind de departe aplicatia cu cea mai rapida ascensiune din toate timpurile. Spre comparatie, detinatorul de pana acum al acestui titlu, ChatGPT, a avut nevoie de doua luni pentru…

- Nici nu s-a lansat bine Threads de 24 de ore si deja au aparut problemele: Twitter da in judecata Meta, compania mama Threads pentru furt de secrete si proprietati intelectuale. Ceea ce vedem aici este un duel intre Mark Zuckerberg si Elon Musk, dar nu in cusca UFC , ci in tribunal. Twitter a declarat…

- Elon Musk (51 de ani) și Mark Zuckerberg (39 de ani), unii dintre cei mai bogați oameni ai planetei, nu sunt in cele mai bune relații, iar conflictul s-ar putea incheia in ring, dupa cum a sugerat pe rețelele sociale șeful de la Twitter.

- Maye Musk, mama miliardarului Elon Musk, nu ii da voie fiului sau sa se lupte in cușca cu Mark Zuckerberg. Aceasta a scris pe Twitter ca a anulat lupta, deși a precizat ca „nu le-am spus inca”.