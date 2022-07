Mark Zuckerberg: Previziunile Meta Platforms din timpul pandemiei au fost prea optimiste Zuckerberg, raspunzand la o intrebare a unui angajat la o intalnire la nivel de companie care a avut loc joi, a spus ca angajarile au fost prea agresive si ca nu a luat in considerare posibilitatea unei recesiuni economice, potrivit unei persoane care a auzit discutiile. Angajatul a intrebat despre greselile facute de Zuckerberg, a spus persoana. Meta a refuzat sa comenteze. Comentariile au fost mai clare decat cele pe care Zuckerberg le-a transmis in timpul unei discutii telefonice cu un investitor in ziua precedenta, dupa ce Meta, proprietara Facebook, a inregistrat prima scadere trimestriala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

