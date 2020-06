Stiri pe aceeasi tema

- Romania pierde in acest an 2-3 miliarde de dolari, bani reprezentand contributia romanilor care lucreaza in strainatate, a declarat Cristina Chiriac, presedintele Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), mai mult de un sfert din cat au trimis acasa in 2019.

- Bezos, Zuckerberg și Musk fac sute de miliarde și in timpul pandemiei. Averile combinate ale celor mai bogați americani au crescut cu peste 560 mld. dolari Averile combinate ale miliardarilor americani, intre care se afla fondatorul Amazon.com, Jeff Bezos, si directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg,…

- Industria concertelor ar putea pierde anul acesta 9 miliarde de dolari daca interdictiile impuse de autoritati din cauza Covid-19 nu vor fi ridicate in urmatoarele luni, potrivit unui studiu al Pollstar, potrivit news.ro.Suma face referire doar la vanzarea de bilete, nu si la productie, marketing,…