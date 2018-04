Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a fost ieri in fata Senatului american. El a fost convocat pentru a da explicatii in scandalul in care datele a 87 de milioane de utilizatori au fost sustrase si folosite ilegal de compania britanica de consultanta Cambridge Analytica. Facebook este acuzata de legiuitorii…

- Facebook a cerut de la mai multe spitale mari din Statele Unite sa impartaseasca date ale pacientilor, precum boli si prescriptii pentru un proiect de cercetare. Compania intentiona sa potriveasca datele colectate cu datele utilizatorilor pentru a sugera spitalelor anumiti pacienti care ar putea…

- In luna martie, un scandal imens a pornit de la faptul ca rețeaua de socializare Facebook a oferit contextul propice firmei Cambridge Analytica de a se folosi de datele private ale utilizatorilor, un nou plan al companiei conduse de Mark Zuckerberg iese la iveala. Conform unor date obținute de presa…

- O suta de mii de romani au fost afectati de scandalul Facebook. Datele a aproape 90 de milioane de utilizatori Facebook din toata lumea ar fi fost folosite ilegal in scopuri politice, iar Mark Zuckerberg a recunoscut ca pana si mesajele private sunt monitorizate atent. Noua…

- Compania a anuntat ca va publica proiectele de revizuire a doua documente care sunt aplicate la nivel mondial, termenii de utilizare a serviciului si politica Facebook referitoare la date si ca asteapta reactii la acestea, inainte de a le adopta definitiv. Versiunile actualizate nu vor solicita…

- "In plus fata de anunturile facute saptamana trecuta de catre Mark Zuckerberg (co-fondatorul Facebook), noi vom lua masuri suplimentare in urmatoarele saptamani pentru a le oferi oamenilor mai mult control asupra datelor lor personale. Constatarea noastra este urmatoarea: va trebui sa facem ca parametrii…

- Aceasta investigatie a fost declansata dupa ce, la finele saptamanii trecute, au aparut dezvaluiri conform carora compania de consultanta Cambridge Analytica ar fi avut acces, in 2014, la datele companiei conduse de Mark Zuckerberg, ceea ce ar reprezenta o clara violare a conditiilor de confidentialitate…

- Scandalul Facebook - Cambridge Analytica a afectat grav imaginea si marca Facebook, conform unor surse din cadrul companiei care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citate de CNN. Acum va fi nevoie de eforturi supraomenesti pentru a reconstrui increderea pierduta a publicului in promisiunea si capacitatea…