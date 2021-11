Stiri pe aceeasi tema

- Inca un fost angajat al Facebook a vorbit public despre cum compania in care a lucrat refuza sa impiedice raspandirea mesajelor care dezinformeaza și a teoriilor conspirației. In aceeași zi, marile instituții de presa americane au publicat rapoarte care arata ce rol a jucat platforma in timpul alegerile…

- Sophie Zhang, o fosta inginera de date a Facebook care a facut mai multe acuzații publice la adresa companiei în luna septembrie a anului trecut, a declarat pentru CNN ca este dispusa sa depuna marturie în fața Congresului privind platforma social condusa de Mark Zuckerberg.Zhang…

- Membri ai Congresului SUA au atacat marti Facebook si l-au acuzat pe CEO-ul Mark Zuckerberg ca e in goana dupa profituri cit mai mari in timp ce face bravada de siguranta utilizatorilor si au cerut autoritatilor de reglementare sa investigheze afirmatiile unei foste angajate ca gigantul retelelor de…

- ​În ultimele zile Facebook a încetinit lucrul la mai multe produse noi pe care le va lansa, pentru a evalua ce impact asupra reputației va avea lansarea acestor produse, în contextul scandalului cu dezvaluirile legate de documentele interne care au aratat ca Facebook știa ca provoaca…

- Ora 00.57 Facebook și Instagram au putut fi accesate in Romania incepand de la miezul nopții. Whatsapp inca nu funcționa. Nu se putea posta insa de pe toate conturile FB. Ora 00.15 BBC noteaza ca astfel de caderi de o asemenea anvergura și pentru o perioada atat de lunga sunt rare. Criza din 2019…

- Denuntatorul din spatele mai multor dezvaluiri recente a aparut la televiziune si a adus o serie intreaga de acuze grave, dar nu noi, companiei conduse de Mark Zuckerberg, conform news.ro. Duminica seara, in cadrul emisiunii 60 minutes de la CBC News, a aparut denuntatorul, pana acum secret,…

- Un fost avertizor de integritate din cadrul Facebook, responsabil de mai multe dezvaluiri incendiare cu privire la compania lui Mark Zuckerberg, și-a dezvaluit identitatea și noi informații într-un interviu, relateaza BBC.Frances Haugen, în vârsta de 37 de ani, a dezvaluit…

- Platformele deținute de Facebook incurajeaza voit ura, violența și dezinformarea pentru ca aceasta contribuie la cresterea veniturilor companiei, a acuzat duminica Frances Haugen, fost manager la Facebook in varsta de 37 de ani, in cadrul emisiunii 60 minutes de la CBC News, potrivit CNN și News.ro.…