Mark Zuckerberg, în Parlamentul European: Una dintre priorităţile noastre de top este siguranţa alegerilor In deschiderea audierii sale, Zuckerberg a facut o declaratie in care s-a referit la partile pozitive ale platformei de socializare Facebook. El a facut referire la faptul ca platforma a fost un instrument util in urma atacurilor teroriste, cand utilizatorii acesteia au folosit instrumentul „safety check" pentru a-si asigura persoanele dragi ca sunt in siguranta. El a mai spus ca refugiatii care ajung in Europa folosesc Facebook pentru a pastra legatura cu familiile lor si pentru a gasi noi comunitati aici, dar si ca 18 milioane de afaceri mici din Europa folosesc Facebook in prezent, in mare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

