Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul aerian irlandez Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa dupa numarul de pasageri, opera 21 de rute de pe aeroporturile din Romania, respectiv Bucuresti si Craiova. Aceasta a raportat pierderi nete de 96 milioane de euro in trimestrul patru din 2021. Compania declara ca…

- Investitorii se tem ca vine "o iarna a criptomonedelor", valoarea bitcoin fiind cu 50- sub nivelul sau record, relateaza CNBC. Bitcoin, cea mai valoroasa moneda virtuala din lume, a scazut luni, pentru scurt timp, sub 33.000 de dolari, la cel mai scazut nivel atins din iulie. De atunci, bitcoin a revenit…

- Astazi, 26 ianuarie, se da startul vaccinarii anti-COVID a copiilor cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani. Pentru imunizarea lor va fi folosit serul Pfizer-BioNTech, care a primit autorizarea Agenției Europene a Medicamentului (EMA) in noiembrie 2021. Vaccinarea impotriva COVID-19 a copiilor mai mici…

- Compania-mama a Facebook, Meta, și-a facut un super-computer pentru dezvoltarea de tehnologii de inteligența artificiala, care sa ajute în viitor firma sa vâneze și sa elimine automat conținutul daunator de pe rețelele sale sociale. AI Research SuperCluster (RSC), anunțat oficial luni de…

- Ca urmare a provocarilor lansate de politicienii lituanieni la adresa principiului existenței unei singure Chine, provocari care au tensionat relațiile dintre Lituania și China, companiile lituaniene și europene care investesc in China au suferit pierderi uriașe, estimate la sute de milioane de euro.…

- O judecatoare din Peru a admis miercuri o plangere depusa de un barbat impotriva fondatorului companiei Facebook, Mark Zuckerberg, prin care reclamantul solicita de la miliardarul american despagubiri de 300.000 de dolari pentru suspendarea contului sau de pe aceasta retea de socializare timp de 30…

- Metaversul, lumea virtuala care este construita de companii mari precum Meta (fosta Facebook) si Microsoft, va gazdui majoritatea intalnirilor de serviciu in doi-trei ani, anticipeaza miliardarul Bill Gates in postarea de sfarsit de an facuta pe blogul personal, relateaza CNBC. Gates noteaza ca pandemia…

- Dorsey, care a mai plecat de la Twitter in 2008, pentru a reveni in 2011 si a redeveni director executiv in 2015, este si fondator si director al companiei de servicii financiare Square."Dupa aproape 16 ani in care am jucat un rol in compania noastra, de la cofondator la CEO (...), am decis ca in sfarsit…