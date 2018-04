Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a fost ieri in fata Senatului american. El a fost convocat pentru a da explicatii in scandalul in care datele a 87 de milioane de utilizatori au fost sustrase si folosite ilegal de compania britanica de consultanta Cambridge Analytica. Facebook este acuzata de legiuitorii…

- Facebook se lupta continuu cu operatori rusi care incearca sa ii exploateze platforma de socializare, a spus CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg, marti, in timpul audierii sale la comisiile de Comert si Juridica ale Senatului american, scrie BBC.

