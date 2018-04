Stiri pe aceeasi tema

- Mark Zuckerberg, patronul Facebook, a raspuns marti intrebarilor parlamentarilor americani despre diversele probleme care afecteaza cunoscuta retea de socializare in timpul unei audieri care a durat cinci ore, lasand insa si cateva subiecte fara raspuns, informeaza AFP, transmite AGERPRES . In timpul…

- Mark Zuckerberg, patronul Facebook, a raspuns marti intrebarilor parlamentarilor americani despre diversele probleme care afecteaza cunoscuta retea de socializare in timpul unei audieri care a durat cinci ore, lasand insa si cateva subiecte fara raspuns, informeaza AFP. In timpul…

- Facebook se lupta continuu cu operatori rusi care incearca sa ii exploateze platforma de socializare, a spus CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg, marti, in timpul audierii sale la comisiile de Comert si Juridica ale Senatului american, scrie BBC.

- Facebook se lupta continuu cu operatori rusi care incearca sa ii exploateze platforma de socializare, a spus CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg, marti, in timpul audierii sale la comisiile de Comert si Juridica ale Senatului american, scrie BBC, citat de news.ro. "Ei vor continua sa devina mai buni”,…

- Scandalul privind distribuirea datelor personale ale utilizatorilor Facebook a luat o noua amploare miercuri, dupa ce reteaua sociala a estimat la aproximativ 87 de milioane, fata de 50 evocate pana acum, numarul persoanelor ale caror date ar fi putut ajunge, fara cunostinta lor, in posesia companiei…

- Seful executiv si co-fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, va fi audiat de Comisia pentru energie si comert a Camerei Reprezentantilor din Congresul american la data de 11 aprilie, pentru a da explicatii despre rolul companiei in exploatarea de catre firma de consultanta Cambridge Analytica a datelor…

- Mark Zuckerberg va depune marturie in Congresul american pe 11 aprlie pentru a da explciații despre rolul companiei in scandalul Cambridge Analytica și despre modul in care au fost gestionate datele utilizatorilor, scrie AFP. CEO-ul Facebook a fost presat sa dea explicații și a acceptat acest lucru.

- Seful executiv si co-fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, va fi audiat de Comisia pentru energie si comert a Camerei Reprezentantilor din Congresul american la data de 11 aprilie, pentru a da explicatii despre rolul companiei in exploatarea de catre firma de consultanta Cambridge Analytica a datelor…