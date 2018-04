Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al Facebook, Mark Zuckerberg, a depus, marți, marturie in fața Congresului dupa ce datele a aproximativ 87 de milioane de utilizatori ar fi fost folosite de Cambridge Analytica. Acestea au fost adunate cu ajutorul unei aplicații dezvoltate de Alexandr Kogan.

- Facebook se lupta continuu cu operatori rusi care incearca sa ii exploateze platforma de socializare, a spus CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg, marti, in timpul audierii sale la comisiile de Comert si Juridica ale Senatului american. „Ei vor continua sa devina mai buni", a spus Mark Zuckerberg, prezent…

- Mark Zuckerberg a confirmat, marti, in timpul audierii sale in fata comisiilor de Comert si Juridice ale Senatului american, ca date ale utilizatorilor Facebook au fost vandute de profesorul Aleksander Kogan si altor companii, in afara de Cambridge Analytica. Intrebat de senatorul Tammy Baldwin daca…

- Mark Zuckerberg a confirmat, marti, in timpul audierii sale in fata comisiilor de Comert si Juridice ale Senatului american, ca date ale utilizatorilor Facebook au fost vandute de profesorul Aleksander Kogan si altor companii, in afara de Cambridge Analytica.Intrebat de senatorul Tammy Baldwin…

- Facebook se lupta continuu cu operatori rusi care incearca sa ii exploateze platforma de socializare, a spus CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg, marti, in timpul audierii sale la comisiile de Comert si Juridica ale Senatului american, scrie BBC, citat de news.ro. "Ei vor continua sa devina mai buni”,…