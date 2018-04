Stiri pe aceeasi tema

- Mark Zuckerberg a confirmat, marti, in timpul audierii sale in fata comisiilor de Comert si Juridice ale Senatului american, ca date ale utilizatorilor Facebook au fost vandute de profesorul Aleksander Kogan si altor companii, in afara de Cambridge Analytica.

- Facebook se lupta continuu cu operatori rusi care incearca sa ii exploateze platforma de socializare, a spus CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg, marti, in timpul audierii sale la comisiile de Comert si Juridica ale Senatului american, scrie BBC, citat de news.ro. "Ei vor continua sa devina mai buni”,…

- CEO-ul Facebook Mark Zuckerberg si-a asumat raspunderea fata de erorile retelei de socializare care au dus la scandalul „Cambridge Analytica“, marti, in timpul audierii sale la comisiile de Comert si Juridic ale Senatului american.

- Miliardarul Mark Zuckerberg, co-fondator si presedintele executiv al Facebook, a depus marturie in fata senatorilor SUA pentru a explica cum a fost posibil ca populara platforma de socializare sa permita unei companii sa aiba acces la datele personale a peste 87 de milioane de...

- Mark Zuckerberg raspunde acum intrebarilor pe care le primeste din partea senatorilor. Mark Zuckerberg, co-fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a precizat ca isi asuma raspunderea, in Senatul SUA, pentru problemele care au afectat utilizatorii retelei de socializare…

- Seful executiv si co-fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, va fi audiat de Comisia pentru energie si comert a Camerei Reprezentantilor din Congresul american la data de 11 aprilie, pentru a da explicatii despre rolul companiei in exploatarea de catre firma de consultanta Cambridge Analytica a datelor…

- Seful executiv si co-fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, va fi audiat de Comisia pentru energie si comert a Camerei Reprezentantilor din Congresul american la data de 11 aprilie, pentru a da explicatii despre rolul companiei in exploatarea de catre firma de consultanta Cambridge Analytica a datelor…

- Mark Zuckerberg va depune marturie in Congresul american pe 11 aprlie pentru a da explciații despre rolul companiei in scandalul Cambridge Analytica și despre modul in care au fost gestionate datele utilizatorilor, scrie AFP. CEO-ul Facebook a fost presat sa dea explicații și a acceptat acest lucru.