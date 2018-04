Stiri pe aceeasi tema

- Co-fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a fost audiat timp de cinci ore de comisia pentru comert si comisia juridica din Senatul american, pe o serie de subiecte, de la gestionarea tentativelor Rusiei de intervente in alegeri la confidentialitatea datelor utilizatorilor si discursurile de ura. Zuckerberg…

