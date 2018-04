Stiri pe aceeasi tema

- Mark Zuckerberg, CEO al Facebook, a fost audiat la comisiile de Comerț și Juridic ale Senatului American și și-a asumat raspunderea fața de erorile rețelei de socializare ce a starnit scandalul colosal ”Cambridge Analytica”. In același timp, el a spus ca va lua mai multe masuri pentru a preveni astfel…

- Mark Zuckerberg este audiat in Congresul SUA, la Comisia pentru Afaceri Juridice din Senatul SUA, alaturi de patronii Google si Twitter. Fondatorul Facebook da explicații in fața senatorilor, dupa scandalul Cambridge Analytica (CA). ”Facebook este o companie optimista si idealista. In cea mai mare parte…

- Mark Zuckerberg raspunde acum intrebarilor pe care le primeste din partea senatorilor. Mark Zuckerberg, co-fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a precizat ca isi asuma raspunderea, in Senatul SUA, pentru problemele care au afectat utilizatorii retelei de socializare…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general a Facebook, a declarat ca reteaua de socializare ar fi trebuit sa depuna mai mult efort pentru a preveni utilizarea ilegala a datelor. Zuckerberg a fost audiat in Congresul SUA, dupa ce firma Cambridge Analytica a colectat datele a peste 50 de milioane…

- CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a acceptat sa ofere explicații in legatura cu scandalul exploatarii datelor personale ale utilizatorilor retelei de socializare de catre societatea Cambridge Analytica intr-o audiere in Camera americana a Reprezentantilor pe 11 aprilie.

- CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a acceptat sa ofere explicații in legatura cu scandalul exploatarii datelor personale ale utilizatorilor retelei de socializare de catre societatea Cambridge Analytica intr-o audiere in Camera americana a Reprezentantilor pe 11 aprilie, au anuntat

- CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a acceptat sa se explice in legatura cu scandalul exploatarii datelor personale ale utilizatorilor retelei de socializare de catre societatea Cambridge Analytica intr-o audiere in Camera americana a Reprezentantilor pe 11 aprilie, au anuntat alesi, scrie AFP, citata…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele "erori", in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma Cambridge Analytica. - continua -