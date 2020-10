Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, si-a exprimat preocuparea in ce priveste potentiale violente in urma alegerilor care vor avea loc saptamana viitoare in SUA, relateaza AFP. "Ma tem ca exista riscul unor tulburari civile in toata tara, in conditiile in care tara noastra este atat de divizata si…

- Facebook iși schimba din nou politicile și interzice un anumite postari, asta dupa ce in urma cu doar doi ani Mark Zuckerberg era de acord cu acest tip de conținut. De acum Facebook va interzice conținutul care „neaga sau denatureaza Holocaustul”. Orice utilizator care denigreaza Holocaustul va fi trimis…

- Recensamântul de proba al populației, care precede recensamântul de anul viitor al populației și locuințelor va avea loc în primele doua saptamâni ale lunii viitoare, spune președintele Institutului Național de Statistica, Tudorel Andrei, într-o discuție cu reporterul HotNews.ro.…

- Astazi, in buzunarele noastre exista un telefon mobil, numai ca acest computer puternic cu un ecran mic – explica Zuckerberg – nu este punctul final de sosire in dezvoltarea tehnologica. Iar urmatoarea platforma ar putea fi reprezentata de realitatea virtuala si augmentata. Fondatorul Facebook isi imagineaza…

- Europenii ar putea ramane fara Facebook. Compania a anunțat ca s-ar putea retrage din spațiul comunitar dupa ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene i-a interzis sa mai transfere datele utilizatorilor UE in Statele Unite.

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat luni la Antena 3 ca va candida la șefia Consiliului Național al partidului, acolo unde interimar este Vasile Dincu, pentru ca partidele trebuie sa fie „o expresie a societații civile”.„Nu sunt suparat dar cred ca pot fi facute alegeri mai bune,…