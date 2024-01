Mark Zuckerberg a devenit fermier Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook s-a facut fermier. Acesta a dezvalui intr-o postare pe rețelele de socializare ca a inceput sa investeasca intr-un proiect cu totul nou: „Suntem inca la inceput de drum”. Miliardarul, in varsta de 39 de ani a dezvaluit ca de acum inainte, complexul lui aflat pe insula Ko’olau o sa fie folosit pentru creșterea vitelor. Mark Zuckerberg este recunoscut pentru afacerile lui ambițioase și pentru antrenamentele dure pe care le practica. Acesta dorește sa creasca bovinele pentru a produce carne de vita superioara. ”Am inceput sa cresc bovine la Ko’olau Ranch din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

