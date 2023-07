Stiri pe aceeasi tema

- ​ Meta lanseaza Threads, o noua retea sociala care va rivaliza cu Twitter -ul problematic al lui Elon Musk . Alternativa Meta la Twitter, numita Threads , va fi disponibila cel putin pentru o parte a utilizatorilor smartphone-uri, incepand de joi, transmite News.ro . Dupa mai multe luni de dezvoltare…

- Administratorii WhatsApp au anunțat ca lucreaza la noi facilitați pentru utilizatori.Conform descoperirilor facute in codul aplicatiei de Android a celui mai popular serviciu de comunicare digitala din lume, WhatsApp a inceput sa lucreze la suportul pentru profiluri multiple.Asa cum…

- MacRumors, publicatie specializata in tot ceea ce inseamna Apple, a intrat in posesia unor prototipuri ale celor patru modele care vor compune seria de smartphone-uri iPhone 15.Prototipurile, desi nu sunt functionale, reusesc sa demonstreze abordarea pe care Apple a ales-o in cazul acestei…

- Suportul Digital Car Key, anunțat mai intai pentru iOS, a fost adaugat pe dispozitivele cu Android 13 printr-o actualizare Google Play Services.Acesta permite folosirea telefoanelor mobile pe post de cheie pentru accesarea și pornirea autoturismelor BMW. Deocamdata, doar anumite combinații…

- Instrumentele de hacking ale unei firme israeliene au fost folosite impotriva jurnalistilor, personalitatilor opozitiei si organizatiilor de advocacy din cel putin 10 tari, inclusiv oameni din America de Nord si Europa, conform unei noi cercetari publicate marti de Microsoft si de autoritatea de…

- Utilizatorii care aleg sa plateasca pentru abonamentul lunar YouTube Premium, vor avea cateva noi facilitati suplimentare, inclusiv o calitate video mai buna.YouTube a anuntat o serie de noi beneficii pentru abonatii Premium, menita sa faca mai interesant abonamentul vandut si sa creasca numarul…