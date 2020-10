Stiri pe aceeasi tema

- Edward Sanda si Nicole Cherry colaboreaza pentru prima oara si lanseaza single-ul “Serenade”, o piesa despre iubirea in faza incipienta. Versurile piesei relateaza inceputul unei povesti de dragoste, in care protagonistii se tatoneaza si incearca sa isi dea seama daca iubirea merita impartasita sau…

- Se pricepe la actorie și scene de acțiune, dar și la dans! Și nu o demonstreaza pe orice piesa, ci pe melodia „Save Me“, a trupei Morandi! Jean-Claude Van Damme a facut un live pe pagina sa de Facebook , dansand pe hitul compus de Randi și de Marius Moga, care in urma cu 12 ani a cucerit nu doar Romania,…

- Dani Mocanu colaboreaza din nou cu Costi Ionița și lanseaza „Fragolina”, un single cu versuri in italiana și cu un vibe fresh. Compusa de catre Costi Ionița alaturi de Dani Mocanu, „Fragolina” este o piesa despre o iubire sincera și pasionala, ce iți trezește fluturii din stomac. Single-ul este o dedicație…

- The Motans lanseaza in mod oficial “Ani Lumina”, o piesa sensibila, de dragoste, ce a fost deja publicata la finalul anului 2017 exclusiv sub forma de live session pe canalul de YouTube al artistului. Piesa a fost compusa de catre Denis Roabeș, Vladimir Coman Popescu, Rusu Andrei Damian, Matei Bulencea,…

- La AWAKE Festival in 2018, Vița de Vie au susținut concertul simfonic „In Corzi” – o punere in scena impresionanta și o veritabila piatra de hotar pentru formație. Trupa lanseaza azi single-ul “Praf de stele“, extras din concertul live simfonic, iar incepand din seara asta de la ora 20.00 Vița de Vie…

- KARYM, Georgiana Lobonț și Armin Nicoara șocheaza pe toata lumea! Cei trei artiști colaboreaza pentru o piesa la care nu se aștepta nimeni. Fanii așteapta cu nerabdare sa asculte ce a ieșit! Urmeaza colaborarea momentului. Cei trei artiști și-au unit forțele și au gasit rețeta perfecta pentru o piesa…

- Dupa succesul pe care l-a avut cu single-uri precum „Lost in Istanbul”, „Tsunami” și „Oh Ma Ma”, Brianna colaboreaza pentru prima oara cu Erin. Single-ul se numește „Lips, Lips”, iar versurile catchy și beat-urile EDM te poarta printr-o poveste plina de pasiune, dorința și multe cuvinte, ce de multe…

- Minelli revine cu un nou single care se numește „Discoteka” și care este o colaborare cu INNA. Piesa a fost compusa de Minelli, INNA, Alex Cotoi si Sebastian Barac. Videoclipul a fost regizat și filmat de Bogdan Paun și Alex Mureșan, scriptul Andra Marta și Cristina Poszet, producția video Loops Production.…