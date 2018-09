Mark Rutte: Nu suntem de acord pe toate punctele, cum ar fi Schengen, dar suntem de acord pe multe chestiuni

Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru agricultura si dezvoltare rurala, Phil Hogan, se va intalni joi cu premierul Viorica Dancila la Palatul Victoria si ulterior cu ministrul Agriculturii, Petre Daea, la sediul ministerului. Acesta va avea o intrevedere la Cluj-Napoca si cu comisarul european Corina Cretu.

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, miercuri, pe premierul Regatului Tarilor de Jos, Mark Rutte, care efectueaza o vizita oficiala in Romania. Olanda este statul care se opune vehement primirii Romaniei in Schengen.Cei doi vor avea convorbiri tete-a-tete si oficiale, iar la finalul intrevederii…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul Regatului Tarilor de Jos, Mark Rutte, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania, scrie Agerpres. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in cadrul intrevederii…

- Gabriela Firea a lansat un atac dur si luni seara, la adresa lui Dragnea. ”Liviu Dragnea zambește și ocolește adevarul foarte frumos, pentru ca niciodata nu ne confrunta direct, (…) dar in subterane și in intalnirile pe care le are cu doar cațiva apropiați, deciziile sunt cu totul altele.” In urma unor…

- Primul ministru francez Edouard Philippe a cerut miniștrilor sai sa pregateasca masuri de intervenție in cazul in care nu se va ajunge la un acord privind Brexit, informeaza Reuters.Citește și: Stelian Tanase, analiza DURA, dupa marea nunta de la Palatul Snagov: Parca am revazut filmul Nașul…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, are o intrevedere, luni, cu premierul Viorica Dancila, inaintea ședinței de Guvern de marți, precizand, pentru MEDIAFAX, ca se va discuta despre pregatiri pentru președinției Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI)."Trebuie sa luam anumite masuri pregatitoare…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar fi amanat sedinta de Guvernul comuna, care ar fi trebuit sa o aiba loc, in luna august, la Bucuresti, alaturi de omologul roman Viorica Dancila, potrivit unui anunt facut pe Twitter de jurnalistul israelian Attila Somfalvi.

- Premierul olandez, Mark Rutte, a fost ținta unui atac virulent al europarlamentarei Maria Grapini, care a subliniat ceea ce umanista percepe ca fiind niște standarde duble grave, in ceea ce privește aderarea Romaniei la Schengen.