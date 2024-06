Aliații NATO l-au ales, miercuri, pe prim-ministrul olandez Mark Rutte drept urmatorul șef al NATO. Ambasadorii statelor membre au oficializat aceasta numire in timpul unei reuniuni a Consiliului Atlanticului de Nord, forul de decizie politica al NATO, realteaza AFP. Numirea lui Rutte a devenit o formalitate dupa ce singurul sau rival, președintele Romaniei Klaus Iohannis, […] The post Mark Rutte, noul șef NATO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .