- Miercuri, 26 iunie 2024, s a decis nominalizarea premierului olandez Mark Rutte in postul de secretar general al NATO. Ambasadorii statelor membre au oficializat aceasta numire in timpul unei reuniuni a Consiliului Atlanticului de Nord, forul de decizie politica al NATO."Miercuri 26 iunie 2024 , Consiliul…

- Trei tabere din Uniunea Salvați Romania concureaza pentru funcții in Biroul National, forul colectiv de conducere al partidului, la alegerile care au loc in aceasta perioada. Pe lista Elenei Lasconi pentru Biroul National vor candida nume ca Lucian Stanciu-Viziteu, Claudiu Nasui, Cristina Pruna si Radu…

- Un turist olandez disparut a fost gasit mort sambata dimineata, pe insula Samos, in estul Greciei, a anuntat presa locala. Este ultimul dintr-o serie de cazuri recente in care turisti din insulele grecesti au murit sau au disparut. Unii, daca nu chiar toti, plecasera in drumetii pe canicula, relateaza…

- Mii de romani stabiliti in Italia ar putea fi nevoiti sa se inroleze, dupa ce partidul vicepremierului Matteo Salvini a depus in Parlament un proiect de lege care prevede serviciu militar obligatoriu in cazul tinerilor cu varste cuprinse intre 18 si 26 de ani. Aliații de centru-dreapta, inclusiv ministrul…

- Ministrul de externe din Kosovo a declarat ca țara sa este convinsa ca Rusia trebuie sa piarda razboiul din Ucraina, pentru ca acest conflict sa nu se extinda și mai mult in Europa. Donika Gervalla-Schwarz, sefa diplomatiei kosovare, a transmis ca sprijinul tinerei sale națiuni pentru Ucraina este necondiționat…

- NATO se afla in plin proces de dezbatere si cautare a consensului cu privire la numele urmatorului secretar general al Aliantei Nord-Atlantice, dar pozitia Washingtonului este aceea ca il sustine pe deplin pentru aceasta functie pe actualul premier olandez Mark Rutte, a declarat, marti, la Bruxelles,…