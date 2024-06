Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar olandez, Mark Rutte, viitorul secretar general al NATO, a fost criticat de unii lideri europeni la summitul UE desfasurat joi si vineri pentru refuzul sau ca Olanda sa contribuie prin emiterea de datorie comuna la finantarea unor proiecte europene de aparare, a declarat premierul…

- Prim-ministrul olandez Mark Rutte, care va fi urmatorul secretar general al NATO, a fost criticat de alti lideri ai Uniunii Europene la summitul de joi pentru opozitia sa fata de finantarea comuna de catre UE a proiectelor de aparare, a declarat vineri prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, relateaza…

- Premierul interimar olandez, Mark Rutte, viitorul secretar general al NATO, a fost criticat de unii lideri europeni la summitul UE desfasurat joi si vineri pentru refuzul sau ca Olanda sa contribuie prin emiterea de datorie comuna la finantarea unor proiecte europene de aparare, a declarat premierul…

- Premierul olandez Mark Rutte, care va fi urmatorul secretar general al NATO, a fost criticat de alți lideri ai Uniunii Europene in cadrul unui summit pentru opoziția sa fața de finanțarea comuna de catre UE a proiectelor de aparare, a declarat premierul Poloniei, potrivit Reuters. Apararea a ocupat…

- Aliații NATO l-au ales miercuri pe Mark Rutte drept urmatorul șef al NATO. Numirea sa a devenit o formalitate dupa ce singurul sau rival, președintele Klaus Iohannis, a anunțat saptamana trecuta ca a renunțat la cursa, nereușind sa caștige teren, scrie observatornews.ro .

- Aliații NATO l-au ales, miercuri, pe prim-ministrul olandez Mark Rutte drept urmatorul șef al NATO. Ambasadorii statelor membre au oficializat aceasta numire in timpul unei reuniuni a Consiliului Atlanticului de Nord, forul de decizie politica al NATO, realteaza AFP. Numirea lui Rutte a devenit o formalitate…

- Printesa mostenitoare olandeza Amalia a trait in Spania pentru a scapa de amenintari la adresa securitatii sale, dezvaluie presa locala, in timp ce se pregatea sa-si faca debutul oficial in cadrul unei vizite de stat, miercuri, in Olanda, relateaza AFP, citata de News.ro.Potrivit NOS, care citeaza surse…

- NATO se afla in plin proces de dezbatere si cautare a consensului cu privire la numele urmatorului secretar general al Aliantei Nord-Atlantice, dar pozitia Washingtonului este aceea ca il sustine pe deplin pentru aceasta functie pe actualul premier olandez Mark Rutte, desi apreciaza faptul ca presedintele…