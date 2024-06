Stiri pe aceeasi tema

- Premierul olandez Mark Rutte, care va fi urmatorul secretar general al NATO, a fost criticat de alți lideri ai Uniunii Europene in cadrul unui summit pentru opoziția sa fața de finanțarea comuna de catre UE a proiectelor de aparare, a declarat premierul Poloniei, potrivit Reuters. Apararea a ocupat…

- Premierul olandez in exercitiu, Mark Rutte, a asigurat ca viitorul guvern, in care un rol esential il va juca extrema dreapta, dar in care se va regasi si partidul sau, va mentine linia politica actuala in chestiunile de politica externa, precum UE, NATO sau sustinerea Ucrainei in razboiul cu Rusia.“In…

- Premierul polonez Donald Tusk a anuntat joi ca a primit amenintari dupa tentativa de asasinare a omologului sau slovac Robert Fico, un website de stiri polonez sustinand ca masurile de protectie a sefului executivului polonez vor fi consolidate, transmite Reuters.

- Premierul polonez Donald Tusk a declarat sambata ca vor incepe lucrarile pentru intarirea intregii frontiere de est a tarii sale, in contextul unui „razboi hibrid” tot mai intens purtat de tara sa cu migratia ilegala din Belarus, transmite Reuters, preluata de Agerpres.

- Premierul polonez Donald Tusk a anunțat vineri o remaniere a cabinetului, coordonatorul serviciilor speciale Tomasz Siemoniak preluind funcția suplimentara de ministru de interne, relateaza Reuters. In celelalte trei schimbari, istoricul de arta Hanna Wroblewska a fost numita noul ministru al culturii,…

- Premierul polonez Donald Tusk isi va restrange aparitiile publice in urmatoarele zile dupa ce a fost diagnosticat cu pneumonie, a anuntat joi biroul sau de presa, potrivit Reuters.''In zilele urmatoare, prim-ministrul Donald Tusk isi va limita activitatea publica. Acest lucru este legat de un diagnostic…

- Premierul britanic Rishi Sunak si secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, merg marți intr-o vizita oficiala la Varșovia. Potrivit prim-ministrul polonez Donald Tusk, intalnirea face parte din planul Poloniei de a-si reconstrui pozitia de securitate in Europa, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.