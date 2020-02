Actorul si activistul ecologist american Mark Ruffalo i-a indemnat miercuri pe europeni, la Bruxelles, sa devina "eroi" ai luptei impotriva poluantilor chimici, tema centrala a celui mai recent film al sau, intitulat "Dark Waters", informeaza AFP.



In acest lungmetraj, starul american il interpreteaza pe Robert Bilott, care a dus o indelungata batalie judiciara impotriva DuPont, un gigant american din industria produselor chimice, in numele unui grup de aproximativ 70.000 de persoane, a caror apa potabila a fost contaminata cu acid perfluorooctanoic (PFOA) in statul Virginia de Vest.