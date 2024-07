In contextul in care președintele Joe Biden a anunțat oficial ca nu va mai candida pentru un nou mandat, actualul vicepreședinte Kamala Harris pare a fi nominalizatul aproape sigur al Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din 2024. Printre numele vehiculate pentru a ocupa poziția de vicepreședinte in tandem cu Harris, unul dintre cei mai remarcabili […] The post Mark Kelly: un astronaut remarcabil ar putea fi vicepreședintele Kamalei Harris appeared first on Puterea.ro .