Stiri pe aceeasi tema

- O romanca de 32 de ani si un italian de 73 de ani sunt protagoniștii unei povești incredibile care a dus in final la falimentarea barbatului. Acum femeia a fost trimisa in judecata de procurori pentru inșelaciune in forma continuata cu consecințe deosebit de grave. Și asta dupa ce l-a convins pe italian…

- Marcel Iliese este unul din cei mai cunoscuți instructori din zbor din Romania. Este fost pilot militar și de linie, pilot de elicopter, considerat unul din cei mai experimentați piloți din Romania.Elevul era arhitectul și inginerul constructor Bogdan Adomniței, fratele fostului ministru al Educației…

- Pavel Bartoș a fost plecat din Romania mai bine de o saptamana, prezentatorul de la „Vocea Romaniei” s-a bucurat de o vacanța la mare departare de țara, tocmai in America. Alaturi de el au fost soția și cele trei fetele ale lor. Intr-o postare pe Instagram, actorul a dezvaluit cat de bine s-au simțit,…

- Mai multe sortimente de masline comercializate in sistem vrac sau ambalate in recipiente din sticla sau tabla din Romania au fost analizate de specialiști. Din pacate, rezultatele sunt alarmante. „Se cunoaște ca maslina cruda este amara, indeosebi daca este verde, fiind necesara fermentarea fructelor…

- Recensamantul populației din Romania s-a incheiat, iar primele rezultate vin de la cel mai renumit serviciu de spionaj din lume. Potrivit CIA The World Factbook, Romania a urcat pe locul 2 mondial la rata mortalitații și coboara in coada clasamentului mondial la natalitate. Oficiali din Guvernul Romaniei…

- Traficul este afectat de temperaturile ridicate din aceasta perioada RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI -Traficul este afectat de temperaturile ridicate din aceasta perioada. În județul Timiș, pâna sâmbata, sunt restricții de circulație pentru mașinile cu masa mai mare de 7,5 tone,…

- Fost director pentru afaceri europene in Consiliul National de Securitate de la Casa Alba in perioada 2018-2020, locotenent-colonelul in rezerva Alexander Vindman vorbeste, intr-un interviu pentru „Adevarul”, despre razboiul din Ucraina si despre cresterea importantei Romaniei in regiune.

- Incidentul a avut loc vineri, 8 iulie, in zona Cascadei Capra din județul Argeș, aproape de Lacul Balea, a relatat publicația locala Ziarul Argeșul.O femeie in varsta de 29 de ani a fost muscata de vipera in Muntii Fagaras, iar la fața locului a intervenit de urgența echipa de salvatori montani aflata…