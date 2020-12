Stiri pe aceeasi tema

- Lupta impotriva coruptiei in Romania va ramane o prioritate pe agenda SUA in timpul viitoarei administratii a presedintelui democrat ales Joe Biden, a declarat luni James Rosapepe, fost ambasador al Washingtonului la Bucuresti, care a subliniat ca, pentru prima data in istoria relatiilor dintre cele…

- Premierul Ludovic Orban l-a felicitat pe Joe Biden Premierul Ludovic Orban l-a felicitat pe Joe Biden pentru alegerea în funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii. În mesajul sau, prim-ministrul și-a exprimat convingerea ca relațiile dintre Washington si București vor…

- Candidatul democrat la președinția Statelor Unite Joe Biden, caștigator al alegerilor prezidențiale din SUA, l-a cooptat pe Mark Gitenstein, fostul ambasador SUA in Romania din perioada 2009-2012, in echipa sa de tranziție și preluare a puterii la Casa Alba, ca membru in consiliul consultativ (advisory…

- Victoria lui Joe Biden ce influențe poate avea asupra Romaniei. Legaturile lui Joe Biden cu Romania au mai mult de 20 de ani. Cand era senator, echipa lui Joe Biden ne asigura ca vom intra in NATO iar in 2003, Joe Biden se intalnea cu Mircea Geoana. Dupa ce a ajuns vicepreședinte al Americii, Joe Biden…

- Relatia transatlantica ramane vitala pentru pacea, securitatea si prosperitatea lumii noastre democratice, iar NATO si Uniunea Europeana trebuie sa isi aprofundeze Parteneriatul Strategic, a scris secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, pe Facebook. Mircea Geoana, fost ministru…

- Actualul candidat la Președinția Satelor Unite ale Americii, Joe Biden vizita Roomania in 2014. La acel moment Traian Basescu era președintele Romaniei, iar premier era Emil Boc. Vizita lui Joe Biden in Romania mai avea pe agenda intalniri și cu liderii PSD si PNL. La acel moment aceștia erau Mircea…

- Damon Wilson este vicepresedintele think tank-ului Atlantic Council si într-un interviu în exclusivitate pentru Digi24 a schițat care sunt mizele, dincolo de alegerea viitorului presedinte al SUA. Vestea buna este ca relația dintre România și SUA este „extraordinara”, dupa…

- „Vreau sa vad presedintii si premierii romani la Washington in mod regulat si oficiali americani de rang inalt la Bucuresti in mod regulat”, spune Damon Wilson, vicepreședintele Atlantic Council. Romania și SUA trebuie sa pastreze legaturi politice stranse și sa aiba consultari, indiferent cine e la…