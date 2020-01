Stiri pe aceeasi tema

- Hassan Nasrallah, liderul miscarii siite libaneze Hezbollah, a avertizat, duminica seara, ca toate bazele militare americane reprezinta tinte potentiale, din cauza deciziei presedintelui SUA, Donald Trump, de asasinare a comandantului militar iranian Qassem Soleimani, relateaza Mediafax."Toate…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri ca Iranul planuia atacuri impotriva a patru ambasade americane in momentul in care generalul Qassem Soleimani a fost ucis in urma unui atac al forțelor americane, informeaza site-ul agenției de presa Reuters preluat de agerpres.Citește…

- Democrații americani cer informații suplimentare cu privire la afirmația presedintelui Donald Trump conform careia generalul iranian Qassem Soleimani planuia atacuri asupra ambasadelor americane, scrie BBC.Donald Trump a facut joi aceasta afirmație, la Casa Alba. El a repetat-o în Ohio,…

- Preșdintele american Donald Trump a declarat joi ca generalul iranian Qassem Soleimani ar fi planuit un atac asupra Ambasadei Statelor Unite de la Bagdad, acesta fiind motivul pentru care comandantul Fortei Quds din cadrul Gardienilor Revolutiei a fost asasinat, relateaza agenția Reuters, citata de…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump a declarat joi ca decizia de asasinare a generalului iranian Qassem Soleimani a fost luata deoarece acesta ar fi planuit un atac asupra Ambasadei Statelor Unite de la Bagdad, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, citata de Mediafax. „Am…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a declarat marți ca era "mai mult decât clar" ca un atac pus la cale de generalul iranian Qassem Soleimani urma sa fie executat în termen de câteva zile, mai degraba decât în câteva saptamâni, relateaza…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luni, prin intermediul Twitter, ca nu va permite niciodata ca Iranul sa dezvolte arme nucleare, în contextul tensiunilor dintre Washington și Teheran, cauzate de asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani, scrie Mediafax.„Iranul…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a aparat duminica decizia președintelui Donald Trump, care a dus la asasinarea comandantului iranian Qassem Soleimani, în contenxtul în care democrații din Congresul SUA au întrebat daca aceasta acțiune a fost justificata, relateaza Mediafax…