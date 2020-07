Stiri pe aceeasi tema

- La o zi distanța dupa anunțul facut de viceprimarul Mark Endre cu privire la testul pozitiv Covid-19, marți, 21 iulie, primarul municipiului Reghin, Maria Precup, a anunțat faptul ca Primaria Reghin va fi inchisa pentru cetațeni incepand cu ziua de miercuri, 22 iulie. „Avand in vedere faptul ca atat…

- In cursul serii, viceprimarul municipiului Reghin, Mark Endre a postat pe pagina sa de Facebook faptul ca a ieșit pozitiv la testul Covid-19 , fapt pentru care va intra in carantina timp de doua saptamani. „Dragi prieteni, cunoscuți! Din pacate, in ciuda tuturor masurilor preventive luate, testul meu…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, marți seara, ca pacienții infectați cu coronavirus asimptomatici vor trebui sa stea in spital 48 de ore, timp in care li se vor face mai multe analize. La final, ei vor merge acasa, dar trebuie sa stea in izolare 14 zile. In schimb, cei simptomatici trebuie…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat un nou deces in județul Suceava provocat de noul coronavirus. Este vorba despre o suceveana in varsta de 85 de ani, care a fost confirmata cu noul Covid-19 in data de 20 mai și a murit miercuri, 27 mai. Deces 1230 Femeie, 69 ani, județ Bihor. Data confirmare:…

- Astfel, 36 de cetateni asiatici au fost imbarcati, duminica, in doua autocare pentru a fi transferati la Aeroportul Otopeni, de unde se vor imbarca in avion pentru a pleca spre Sri Lanka. „In cursul zilei de astazi, doua autocare cu 36 de cetateni srilankezi s-au pus in miscare cu destinatia Aeroport…

- Poliția municipiului Targu Mureș a fost sesizata telefonic marți, 19 mai, in jurul orei 10.10, de catre reprezentantul unei unitați medicale din Targu Mureș, cu privire la faptul ca un pacient internat in acea unitate medicala, confirmat cu COVID-19, ar fi parasit unitatea in cauza, fara a avea incuviințarea…

- Presedintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a anuntat vineri ca va primi in cursul zilei de luni propunerea executivului cu privire la masurile de redeschidere a economiei si a intregii societati, dupa mai bine de o luna de carantina pentru oprirea raspandirii noului coronavirus, transmite…

- Dupa aproape doua luni de la startul starii de urgența, a ieșit și primarul din Reghin, Maria Precup (cea care in plina pandemie de coronavirus aloca prin incredințare directa zeci de mii de euro pentru “urari de sarbatori” și alte anunțuri in presa – detalii aici), sa faca primele precizari privind…