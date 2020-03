Mark Bloom, actorul de la Hollywood, a murit la 70 de ani din cauza coronavirusului

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Departamentului francez al Sanatatii Jerome Salomon, anunta ca 3.375 de pacienti sunt de acum la Tearapie Intensiva in Franta (548 intr-o zi) cu o forma grava a bolii, dintr-un total de 13.904 (cu 2.365 in plus) pacienti spitalizati in aceasta tara. Jerome Salomon a indicat…

- Germania a crescut numarul testelor efectuate pentru depistarea infectarii cu coronavirus la 500.000 pe saptamana, aceasta detectare precoce ajutand in parte la mentinerea numarului de decese la un nivel relativ scazut, a declarat joi Christian Drosten, directorul Institutului de Virusologie din cadrul…

- In fata "valului" de bolnavi care ocupa spitalele din Franta si a unui bilant cu 1.331 de morti, guvernul francez va anunta "in cateva zile" o eventuala prelungire a carantinei, scrie AFP.Coronavirusul a cauzat moartea a 1.331 de persoane inregistrate in spital de la inceputul epidemiei in…

- Directorul general al Departamentului francez pentru Sanatate, Jerome Salomon, a anuntat ca Franta a inregistrat 22.300 de cazuri confirmate. In prezent, 10.176 de persoane sunt spitalizate, dintre care 2.516 in stare grava la Terapie Intensiva, adica cu 434 in plus fata de ziua precedenta, informeaza…

- Directorul general al Departamentului francez pentru Sanatate, Jerome Salomon, a anuntat ca Franta a inregistrat 240 de noi decese, dar și 22.300 de cazuri confirmate de coronavirus. In prezent, 10.176 de persoane sunt spitalizate, dintre care 2.516 in stare grava la Terapie Intensiva, adica cu 434…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a facut o serie de recomandari persoanelor care și-au facut planuri de vacanța în perioada urmatoare. "Situația trebuie tratata cu calm și înțelegere, agențiile de turism fiind nevoite în aceasta perioada sa se concentreze,…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a convocat din nou, joi, Comitetul de Urgenta pentru a stabili daca epidemia generata de noul coronavirus constituie sau nu o alerta internationala. Astfel, comitetul, compus din experti international in boli infectioase, a constatat epidemia…

- Speranța de viața este mai mare in alte state europene, dar asta nu inseamna ca romanii ies din activitate mai devreme, scrie dcbusiness.ro. Daca in Romania, barbații se pensioneaza de cațiva ani la 65 de ani, strainii nu au atins aceasta varsta in anumite țari, precum: Letonia, Lituania,…