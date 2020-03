Stiri pe aceeasi tema

- ”La acest moment, doi sunt foarte ok, asimptomatici. Este vorba de Timișoara și București, iar unul este cu probleme respiratorii, dar nu grave. Starea lor generala este intre bine și foarte bine pentru cei care sunt asimptomatici”, a declarat Raed Arafat, la Realitatea PLUS.Intrebat din teritoriu,…

- In contextul panicii mondiale create de teama infectarii cu coronavirus , Dr. Cristina Pușcașu, specializat in epidemiologie și boli infecțioase, a vorbit despre lucrurile esențiale pe care fiecare dintre noi ar trebui sa le știe in legatura cu temutul COVID-19. Intr-un interviu acordat bloggeriței…

- Florin Cițu, noul premier propus de Klaus Iohannis, nu are mare vechime in PNL, dar are trei terenuri, un apartament de 130 mp și 350.000 de lei in cont. Ce avere are Florin Cițu, premierul propus de Klaus Iohannis? Florin-Vasile Citu este senator roman, ales in anul 2016. Pe 4 noiembrie 2019 a preluat…

- Teodorovici sustine ca decizia sefului statului este "batjocoritoare la adresa poporului roman". "Continuand demersurile cu care ne-a obisnuit presedintele Iohannis in directia atingerii "normalitatii" promise, iata-ne pusi in fata unei alte decizii batjocoritoare la adresa poporului roman. Dupa decizia…

- Un motociclist si un biciclist au fost victimele unor accidente rutiere produse marti, 25 februarie, in Roman, respectiv Cordun. Daca in primul caz nu a fost vorba de vina motociclistului, in cel de-al doilea biciclistul a fost cel care nu a acordat prioritate. Primul accident s-a produs in Roman, victima…

- Un roman intors din Italia a fost internat cu febra la Spitalul Județean de Urgența Sfantu Gheorghe. Barbatul a ajuns duminica in țara, dintr-o zona din Italia aflata in carantina. El a ajuns cu o ambulanța la spital, dupa ce a inceput sa se simta rau. Barbatul este bine acum, avea febra, dar cel mai…

- Șase ștejari seculari, din Parcul Crang, din orașul Buzau, au primit, marți, numele unor personalitați care au marcat orașul de-a lungul timpului, intre care George Emil Palade sau Vasile Voiculesu. Alți șase pui de stejari de lunca au fost plantati de alte sase personalitati contemporane.Potrivit…

- Chirurgul ortoped Gheorghe Burnei a fost condamnat, luni, de Tribunalul Bucuresti la trei ani inchisoare cu suspendare pentru luare de mita in forma continuata, el fiind acuzat ca primit bani de la zeci de parinti pentru a le opera copiii internati la Spitalul ‘Marie Curie’ din Bucuresti. Instanta a…