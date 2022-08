Marius Tucă: ”Salariul Andreei Esca era o glumă față de cât câștigam!” Ce venituri avea jurnalistul Mitul salariului imens al Andreei Esca de la Pro TV, ce a starnit ani la rand curiozitatea romanilor, a fost demolat chiar de Marius Tuca. Ajuns la 56 de ani, veteranul talk show-urilor de televiziune a facut marturisiri neașteptate fața de cat incasa din televiziune dar și presa scrisa și ca, la un moment dat s-a gandit chiar sa-și faca propria televiziune. ”Am vrut sa imi fac propria televiziune. Dar nu am facut asta pentru ca imi era bine. Castigam atat de mult, banuiesc- nu vreau sa exagerez, sa nu se supere Andreea pe mine-, ca salariul Andreei era o gluma fata de cat castigam eu atunci –… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

