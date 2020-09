Stiri pe aceeasi tema

- Marius Tuca se afla internat pentru 24 de ore. In cursul acestei dupa amiezi Marius Tuca, binecunoscut jurnalist, moderator al show ului Marius Tuca Show de pe Aleph News a fost diagnosticat pozitiv cu COVID 19, informeaza alephnews.ro. Potrivit sursei mai sus citate, Marius Tuca se afla internat pentru…

- Marius Tuca, binecunoscut jurnalist, moderator al show-ului Marius Tuca Show de pe Aleph News, a fost confirmat pozitiv cu COVID- 19, potrivit Mediafax si paginademedia.roEl se afla internat pentru 24 de ore. Starea lui de sanatate este buna, nu are febra si nici alte simptome specifice.

- Jurnalistul Marius Tuca a fost joi depistat pozitiv cu coronavirus și a fost internat pentru 24 de ore la o unitate medicala din București."In cursul acestei dupa-amiezi, Marius Tuca a fost confirmat pozitiv cu COVID-19.El se afla internat pentru 24 de ore”, a notat Mediafax.”Starea lui de sanatate…

- Jurnalistul Marius Tuca a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Realizatorul urma sa realizeaze in aceasta seara emisiunea Marius Tuca Show, la Aleph News, postul lui Adrian Sarbu. Din aceasta cauza, in aceasta seara pe post a fost difuzata o reluare a unei emisiuni. Tuca ține talk-show-ul…

- Arhiepiscopul romano-catolic de Alba Iulia, Gergely Kovacs a fost internat in spital din cauza infectiei cu coronavirus, dupa ce in ultimele zile avea semne de raceala, dupa care a fost testat pozitiv cu coronavirus, a comunicat miercuri Arhiepiscopia Romano-Catolica de Alba Iulia. Potrivit comunicatului…

- Anghel Iordanescu (70 de ani) și fiica acestuia, Maria Iordanescu (24 de ani) au primit rezultate pozitive la testele pentru Covid-19, efectuate in urma cu 5 zile. Starea de sanatate a fostului selecționer este in acest moment buna. Surse apropiate familiei susțin ca forma bolii in cazul lui Anghel…

- Un angajat al Penitenciarului Mioveni, confirmat pozitiv la testul efectuat pentru SARS CoVAdministratia Nationala a Penitenciarelor ne informeaza ca un angajat al Penitenciarului Mioveni a fost confirmat pozitiv la testul efectuat pentru SARS CoV 2.Acesta a exercitat atributii de serviciu in sectorul…

- Primaria Sectorului 1 anunța ca un angajat al instituției a fost confirmat pozitiv la testul pentru COVID-19. Sarcinile de serviciu ale acestuia nu implica interacțiunea directa cu cetațenii. Au...