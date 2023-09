Stiri pe aceeasi tema

- Dramele se țin lanț in ultima perioada, cea mai recenta fiind cea din județul Vrancea, la Calimanești. In explozia de aici patru oameni, din nefericire, și-au pierdut viața, iar cel mai tanar urma sa devina tata și abia facuse nunta.

- Cei doi pacienti raniti in explozia de la Calimanesti, judetul Vrancea, care au fost adusi la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti si la Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni" Bucuresti sunt intubati, a anuntat Ministerul Sanatatii.

- O explozie teribila s-a produs miercuri spre joi noaptea la magistrala de gaz de la Calimanești, in Vrancea, pe șantierul Autostrazii Moldova, fiind urmata de un incendiu uriaș care a ucis patru muncitori și a ranit alți 5. Ziarul de Vrancea a publicat momentul exploziei filmat din Focșani, de la 31…

- In noaptea de miercuri spre joi, s-a dat alerta de explozie urmata de un incendiu puternic, care a avut loc pe șantierul Autostrazii Moldova. La scurt timp dupa sesizare, autoritatile din Vrancea au activat Planul Rosu de Interventie. Totul a inceput dupa ce un incendiu a cuprins o magistrala de gaz.…

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a transmis un mesaj dupa tragedia de la Calimanești. Patru muncitori au fost raniți și alți patru au fost grav raniți dupa o explozie urmata de incendiu produsa pe șantierul de la Autostrada Moldovei. “In momente de grea incercare, niciun cuvant nu poate alina…

- Prezenta unui urs a fost semnalata, luni seara, 18 septembrie, pe o strada din Ramnic, in punctul Capela, populatia fiind avertizata prin mesaj RO-ALERT sa evite zona. “A fost semnalata prezenta unui urs in localitatea Ramnicu Valcea, punct Capela. Evitati zona, ramaneti in locuinte! Pastrati distanta…

- Realizatorul Antenei 3 Mircea Badea i-a atacat pe Dan Negru, fostul sau coleg de trust, și pe cantarețul Smiley dupa comentarii privind exploziile de la Crevedia. „Smiley este revoltat dupa explozia de la Crevedia! Hai ca ma invatasem cu prezenta manelistului Dan Negru, care dupa ce a facut manelisme…

- Explozia s-a produs cu puțin inaintea orelor 20.00. Din informațiile disponibile pana in prezent, alte doua persoane ar fi date disparute A fost transmis și un mesaj RO-Alert din cauza degajarilor de fum. In jurul orei 21.00 s-a produs o a doua explozie. O persoana a murit dupa o explozie la o stație…