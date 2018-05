Stiri pe aceeasi tema

- Șumudica a decis ce face dupa desparțirea de Kayserispor: ”80 la suta ma duc acolo”. Marius Șumudica s-a desparțit zilele trecute de Kayserispor , dar și-a decis deja viitorul. Antrenorul despre care se spunea ca este in carți sa vina la CFR Cluj din vara nu vrea sa revina in Liga 1. „Cred ca peste…

- Dupa ce a plecat de la Kayserispor, echipa preluata in vara Marius Șumudica a vorbit despre viitorul sau. Deși s-ar fi putut intoarce in Romania, la FCSB sau CFR Cluj, antrenorul roman a declarat ca sunt șanse foarte mari sa continue in Turcia. "Cred ca peste 80 la suta ma voi intoarce in Turcia. Deja…

- Marius Șumudica (47 de ani) i-a enervat teribil pentru fanii lui Kayserispor dupa ce pozat la fel cum o fac suporterii lui Beșiktaș (FOTO). Antrenorul roman susține ca a cazut intr-o capcana și ca nu știa la ce se refera gestul respectiv. "Nu știu ce mascote au toate echipele din Turcia, ce simboluri…

- Kayserispor, echipa lui Marius Șumudica, a pierdut meciul cu Beșiktaș, 0-2. Antrenorul lui Kaisery spune ca echipa a jucat bine, dar n-a marcat din 4-5 ocazii: "Nu am venit aici in vacanța, doar ca trebuie sa ;i inscrii ca sa iei puncte cu Beșiktaș. Am nevoie de 7-8 jucatori noi". Kayserispor și-a luat…

- Antrenorul roman Marius Șumudica a protestat in prelungirile meciului in care Sapunaru și Lung jr au fost integraliști. "Nu ar trebui sa fie tratat așa pentru gura lui mare. E singurul strain", il apara președintele clubului. Vezi AICI VIDEO de la meci! Marius Șumudica n-a mai prins finalul meciului…

- Antrenorul formatiei Kayserispor, Marius Sumudica, ii da dreptate finantatorului FCSB, Gigi Becali, care s-a aratat nemultumit de jocul echipei antrenate de Nicolae Dica. Despre CFR Cluj, Sumudica a spus ca este "o echipa terna", care gaseste greu solutii ofensive."Am vazut meciul FCSB cu…

- Marius Șumudica, antrenorul lui Kayserispor, a vorbit despre situația lui Alexandru Ionița II, jucator pe care l-a antrenat la Astra. Șumudica l-a laudat pe mijlocașul de la CFR Cluj, care nu prinde primul "11" al lui Dan Petrescu, și a spus ca l-ar aduce in Turcia. "Eu am fost un om care a riscat foarte…

- Șumudica a fost suspendat și amendat de turci. Ce sancțiuni a primit antrenorul roman dupa circul din ultima etapa. Marius Șumudica, antrenorul roman atat de coleric, i-a uimit și pe turci cu „show-urile” de pe marginea terenului . In ultima etapa, Kayserispor a batut-o greu, cu 3-2, pe ccodașa Karabukspor. …