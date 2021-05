Stiri pe aceeasi tema

- Edi Iordanescu (42 de ani) a primit o oferta din Arabia Saudita, de la nou-promovata Al Feiha. Dupa desparțirea de CFR Cluj, cu care a preferat sa nu iși prelungeasca ințelegerea, Edi Iordanescu incepe sa fie curtat din afara țarii. Din informațiile GSP.ro, pentru antrenorul roman a venit o oferta consistenta…

- Adrian Ursea nu mai este antrenorul celor de la Nice, desparțirea fiind anunțata de gruparea franceza dupa încheierea sezonului din Ligue 1. Tehnicianul român pleaca dupa victoria carierei: a trecut de Lyon (3-2) și i-a lasat pe aceștia în afara locurilor de Champions League.

- Marius Șumudica (50 de ani) crede ca FCSB va caștiga titlul la finalul actualui sezon de Liga 1. Marius Șumudica și-a ales favorita la titlu. Antrenorul roman o vede pe FCSB campioana la finalul play-off-ului și crede ca trupa antrenata de Toni Petrea nu are cum sa nu triumfe. Șumudica a mai spus ca…

- Pe 4 martie Marius Șumudica primea un cadou amar de la Rizespor. Oficialii echipei decideau demiterea sa dupa rezultatele slabe din campionat. Deși a trecut o luna de la demitere, Șumudica a primit deja oferte, dar din Arabia Saudita. Antrenorul roman iși dorește sa antreneze dar și-ar dori sa ramana…

- Alexandru Maxim (30 de ani), mijlocașul care traverseaza un sezon solid la Gaziantep, se afla in vizorul lui Beșiktaș și Galatasaray. Informația a fost oferita chiar de catre Marius Șumudica, antrenorul care l-a reinventat pe Maxim la Gaziantep. Tehnicianul roman, liber de contract dupa desparțirea…

- Dinamo Kiev, formația antrenata de Mircea Lucescu (75 de ani) s-a calificat in semifinalele Cupei Ucrainei. A trecut de Kolos, dupa loviturile de departajare. A fost 0-0 dupa 120 de minute și 4-3 la penalty-uri. Mircea Lucescu lupta pe toate fronturile cu Dinamo Kiev, dar ultrașii inca nu l-au acceptat.…

- Dupa Gaziantep, Marius Șumudica parasește al doilea club turc in mai puțin de doua luni, chiar in ziua in care implinește 50 de ani. Fara victorie in șapte meciuri, șefii lui Rizespor il vor pe Okan Buruk in locul lui Șumudica, care a fost campion cu Istanbul Bașakșehir in sezonul trecut. Un inceput…

- Antrenorul roman, Ștefan Stoica, este noul selecționer al echipei naționale de tineret a Moldovei. Anunțul a fost facut de Federația Moldoveneasca de Fotbal. Tehnicianul de 53 de ani l-a inlocuit, astfel, pe Serghei Cleșcenco. Stoica este cunoscut microbiștilor din țara noastra.