- Marius Șumudica (52 de ani) a povestit cum a decurs o intalnire intamplatoare pe care a avut-o cu Gica Hagi (58), antrenorul-finanțator al campioanei Romaniei, Farul. Antrenorul lui Al Raed a relatat a intamplare inedita, cu „Regele” Gica Hagi in prim-plan. Cei doi au luat masa impreuna la un restaurant,…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Marius Șumudica, actualul antrenor de la Al-Raed. Ei bine, de aceasta data, camerele de filmat l-au surprins pe tehnicianul roman intr-o ipostaza cu totul neașteptata. Ce gest rușinos…

- Antrenorul celor de la Al Raed, Marius Șumudica (52 de ani), a anunțat ca viitorul lui in fotbalul arab depinde de ce se va intampla la nivel administrativ, pentru ca un nou președinte al clubului va fi ales. Tehnicianul a spus ca, in funcție de ce președinte va fi ales la Al Raed, va continua sau…

- FCSB și-a gasit omul de gol dupa venirea lui Andrea Compagno (27 de ani), fotbalist pe care Gigi Becali a platit 1.5 milioane de euro, dar fara de care probabil echipa ar fi ieșit de mult din lupta pentru titlu. Italianul are 16 goluri in 31 de meciuri pentru roș-albaștri, același numar de reușite precum…

- Gigi Becali il vrea la FCSB pe Damjan Djokovic, 33 de ani, fostul mijlocaș al lui CFR Cluj, acum in Arabia Saudita, la Al Raed, echipa antrenata de Marius Șumudica. In acest sezon, Djokovic a reușit doua goluri și o pasa decisiva pentru Al Raed (28 de apariții).In Romania, Damjan are 4 titluri și o…

- Marius Șumudica (52 de ani), in prezent la Al-Raed in Arabia Saudita, spune ca a discutat cu Ioan Varga și ca ar fi dorit inapoi la CFR Cluj. CFR Cluj are un sezon de dat uitarii. A ratat deja titlul, iar calificarea in ediția urmatoare a cupelor europene depinde de rezultatele din ultimele doua runde. …

- Cristiano Ronaldo, starul portughez care joaca in Arabia Saudita, a facut un gest uimitor pentru antrenorul roman Marius Șumudica. Fotbalistul a fost titular pentru Al-Nassr in meciul cu Al-Raed, scor 4-0. In drum spre vestiare, el a schimbat cateva vorbe cu Șumudica.

- Marius Șumudica, antrenorul lui Al Raed, l-a „ințepat” pe Dan Petrescu, dupa ce antrenorul lui CFR a avertizat inainte de meciul Andorra - Romania. Andorra - Romania are loc pe 25 martie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Antena 1 „100% va fi foarte greu cu Andorra. Am…