- Marius Sumudica este in culmea fericirii, dupa ce echipa sa a facut egal cu trupa campioana, Al-Hilal. Antrenorul roman a oferit primele declaratii, dupa punctul obtinut de Al-Raed in confruntarea cu trupa campioana. Gratie remizei cu Al-Hilal, trupa lui Marius Sumudica a urcat un loc in clasamentul…

- Cristiano Ronaldo va debuta in Arabia Saudita, dar nu in tricoul lui Al-Nassr. Rudi Garcia, antrenorul lui Al-Nassr a confirmat ca portughezul va fi titular in super-duelul cu PSG, programat pe 19 ianuarie. Ronaldo nu a jucat pana acum pentru Al-Nassr, el fiind in continuare suspendat dupa un incident…

- Lionel Messi – Cristiano Ronaldo e duelul stelelor, in Arabia Saudita, a fost anuntat oficial de PSG, pe site-ul clubului. Partida va avea loc pe 19 ianuarie. Acesta este data la care campioana Frantei va intalni o echipa formata din jucatori de la Al-Nassr si Al-Hilal. Meciul va avea loc pe 19 ianuarie,…

- Ladislau Boloni a avut prima reactie dupa ce l-a vazut pe Cristiano Ronaldo in tricoul lui Al-Nassr. Antrenorul roman este cel care l-a promovat pe starul fotbalului mondial la prima echipa a lui Sporting Lisabona. A urmat ascensiune fulminanta a atacantului care a castigat de cinci ori Balonul de Aur.…

- Cristiano Ronaldo a facut o gafa de proportii la conferinta de prezentare la Al-Nassr. Atacantul in varsta de 37 de ani a semnat un contract valabil pana in 2025 cu gruparea din Arabia Saudita si va incasa 200 de milioane de euro pe an la noua sa echipa. Ronaldo este nerabdator sa revina pe teren […]…

- Imagini spectaculoase de la prezentarea lui Cristiano Ronaldo la Al-Nassr au facut inconjurul lumii. Zeci de mii de fani au venit sa-l primeasca cu bratele deschise pe cel mai mare jucator care a evoluat vreodata pentru un club din Arabia Saudita. Update 19:20: Familia lui Cristiano Ronaldo a coborat…

- Marius Sumudica a rabufnit in timpul unui interviu, dupa o noua infrangere suferita de echipa sa, Al Raed. Tehnicianul roman nu s-a mai putut abtine si s-a declarat extrem de dezamagit de prestatia jucatorilor trupei saudite. Marius Sumudica o antreneaza pe Al Raed de la inceputul sezonului. Trupa tehnicianului…

- Alexandru Mitrita a marcat un gol de senzatie pentru Al Raed! Internationalul roman se afla la a doua reusita a sezonului, primul gol avand loc la inceputul lunii septembrie. Alexandru Mitrita a fost imprumutat la inceputul sezonului de catre Al Raed, de la New York City. Internationalul roman a fost…