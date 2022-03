Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica (50 de ani) a semnat in urma cu scurt timp cu saudiții de la Al Shabab. Tehnicianul revine astfel la formația pe care a mai antrenat-o in sezonul 2012-2013 și, ulterior, in sezonul 2018-2019. Liber de contract din februarie, dupa desparțirea de Malatyaspor (Turcia), Șumudica n-a ramas…

- Cosmin Contra e lider in Arabia Saudita cu Al-Ittihad. S-a distanțat la 11 puncte de locul secund. Poate fi intaiul tehnician roman care cucerește titlul in Saudi Pro League cu echipa din Jeddah. In februarie, a fost declarat cel mai bun antrenor al lunii in campionat. De 13 ani nu a mai fost Al-Ittihad…

- Formatia Al Ittihad, antrenata de Cosmin Contra, a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Al Shabab, intr-un meci din etapa a XXIV-a a campionatului Arabiei Saudite, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Al Ittihad, echipa antrenata de Cosmin Contra (46 ani), a obținut o noua victorie in campionatul Arabiei Saudite, scor 2-1 impotriva lui Damac, joi, pe teren propriu. Meciul a fost controlat de la bun inceput de echipa lui Contra, insa Al Ittihad nu a izbutit sa deschida scorul in prima repriza, in…

- Mirel Radoi (40 de ani) este dorit de Al Hilal, cel mai titrat club din Arabia Saudita. Al Hilal a anunțat desparțirea oficiala de managerul portughez Leonardo Jardim, din cauza rezultatelor sub așteptari. Campioana en-titre a Arabiei Saudite ocupa doar locul 4 in acest moment, la 16 puncte in spatele…

- Formatia Al Ittihad, antrenata de Cosmin Contra, a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Al Nassr, intr-un meci din etapa a XX-a a campionatului Arabiei Saudite. Golurile au fost marcate de Romarinho "6 (penalti), Al Bishi "31 si Hamedallah "68. In minutul 59, de la Al Nassr a fost…

- Fundasul echipei Konyaspor, Ahmet Calik, a murit in urma unui accident rutier. Acesta avea 27 de ani. Acesta a scapat controlul asupra autovehicului sau pe drumul Ankara – Nigde si a cazut intr-o prapastie, otrivit hurriyet.com.tr, citata de news.ro. Calik se afla singur in mașina și a murit pe loc.…

- Formatia Al-Ittihad, antrenata de Cosmin Contra, a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, echipa Al-Ettifaq, dupa ce a revenit de la 0-2, in etapa a XIV-a a campionatului Arabiei Saudite, conform news.ro. Pentru Al-Ittihad au marcat Camara '71, '85 si Al Sahafi '82, iar pentru…