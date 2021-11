Stiri pe aceeasi tema

- Echipa antrenata de Marius Sumudica, ​Yeni Malatyaspor, a pierdut, sâmbata, pe terenul echipei Giresunspor, scor 1-0, în etapa a 13-a a campionatului turc de fotbal SuperLig.Golul a fost marcat de Diabate ('70, penalty).Echipa lui Sumudica a avut un gol anulat cu ajutorul…

- Olimpiu Morutan, a înscris un gol în meciul câstigat de Galalatasaray, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, în fata formatiei Gaziantep FK, la care sunt legitimati Alin Tosca si Alexandru Maxim. Partida a avut loc în etapa a XI-a a campionatului Turciei.Morutan…

- Yeni Malatyaspor, echipa antrenata de Marius Șumudica, a suferit primul eșec de la preluarea echipei de catre antrenorul român. Formația lui Șumudica a fost surclasata de Kasimpasa, în deplasare, scor 2-0, într-un meci din etapa a XI-a din campionatul Turciei. Golurile…

- Gheorghe Hagi a anuntat, sambata, intr-un comunicat postat pe site-ul clubului Farul Constanta, ca nu a propus jucatori la Galatasaray, cum a scris presa. "In urma speculatiilor aparute ieri, 8 octombrie, dar si in trecut in presa din Romania, precum ca eu as fi propus jucatori la Galatasaray, vreau…

- Olimpiu Morutan a înscris golul decisiv în meciul câstigat de Galatasaray, duminica seara, în deplasare, cu scorul de 3-2, în fata formatiei Rizespor, în etapa a opta a campionatului Turciei.Galatasaray a mai înscris prin Mostafa Mohamed ('5, '75),…

- Olimpiu Moruțan (22 de ani) a stabilit scorul final in Galatasaray - Goztepe 2-1, cu un gol superb. Ridvan Dilmen, fost mare fotbalist al lui Fenerbahce și al naționalei Turciei, crede ca e doar inceputul unei cariere stralucitoare. In minutul 56 al meciului cu Goztepe, Olimpiu Moruțan a preluat, lipit…

- Mijlocasul roman Olimpiu Morutan a fost decisiv pentru victoria reusita de Galatasaray cu Lazio Roma, 1-0, joi seara, la Istanbul, in Grupa E a competitiei de fotbal Europa League. Morutan a trimis centrarea din care s-a deschis scorul, Lazzari deviind balonul, care a fost trimis in plasa…

- Mijlocasul roman Olimpiu Morutan a fost decisiv pentru victoria reusita de Galatasaray cu Lazio Roma, 1-0, joi seara, la Istanbul, in Grupa E a competitiei de fotbal Europa League. Morutan a trimis centrarea din care s-a deschis scorul, Lazzari deviind balonul, care a fost trimis in plasa de portarul…