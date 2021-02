Stiri pe aceeasi tema

- Rizespor, echipa antrenata de Marius Șumudica, o intalnește azi pe Sivasspor, in runda cu numarul 27 din campionatul Turciei. Meciul nu este televizat in Romania, dar poate fi urmarit in format liveSCORE pe GSP.ro. ...

- Formatia Caykur Rizespor, antrenata de Marius Sumudica, a remizat, luni, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Ankaragucu, intr-un meci din etapa a XXVI-a a campionatului Turciei. Pentru Rizespor a punctat Donsah '3, iar pentru Ankaragucu a inscris Borven '45+1. Rizespor ocupa locul 15…

- ​Kayserispor, echipa antrenata de Dan Petrescu, a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, sâmbata, pe teren propriu, cu Ankaragucu, în etapa a XXV-a a campionatului TurcieiLa Kayserispor, Cristian Sapunaru a intrat pe teren în minutul 82.Polonezul Michal Pazdan…

- ​Rizespor, formația pregatita de Marius Șumudica, a pierdut acasa, scor 2-0, meciul disputat împotriva echipei Erzurum BB, în etapa a 25-a din campionatul Turciei.​Golurile au fost marcate de Chahechouhe '67 și Karakullukcu '90+3:În acest moment, cele doua echipe sunt…

- Formatia Caykur Rizespor, antrenata de Marius Sumudica, a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa Alanyaspor, intr-un meci din etapa a XXIV-a a campionatului Turciei, relateaza News.ro. Rizespor a deschis scorul prin Talbi, in minutul 25. Pentru Alanyaspor au…

- Formatia Caykur Rizespor, antrenata de Marius Sumudica, a fost invinsa, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Fenerbahce, intr-un meci din etapa a XXII-a a campionatului Turciei, potrivit news.ro. Golul a fost marcat de Enner Valencia, in minutul 45+1. Citește și: Dezvaluire:…

