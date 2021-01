Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica așteapta intariri la Gaziantep in mercato, pentru a-și atinge obiectivul indrazneț: „Numai așa vom putea rezista sus”. Brazilianul Pato, 31 de ani, e prima ținta. Marius Șumudica e omul momentului in Turcia, dupa ce a dus-o pe Gaziantep in fruntea Super Lig, iar turcii il lauda. „Antrenorul…

- Marius Șumudica se afla într-una dintre cele mai bune perioade ale carierei de antrenor, tehnicianul român reușind o noua victorie cu Gaziantep (lider provizoriu în Turcia). La finalul meciului cu Ankaragucu (câștigat cu 2-0 și în care Alexandru Maxim a avut un…

- Antrenorul roman Marius Șumudica e sultan in Turcia. Antrenorul lui Gaziantep a fost desemnat antrenorul anului 2020. Sondajul a fost facut de cei de la Futbol Arena pe Instagram, iar Marius Șumudica a ieșit pe primul loc, dupa ce a primit 40.617 voturi. Doar varful Sorloth a mai strans atatea…

- Marius Șumudica (49 de ani) face senzație la Gaziantep FK, in Turcia, unde a ajuns pe locul 2, insa regula intregii lui cariere de ”principal” la nivel de prim eșalon spune ca a lasat echipele mai sus decat atunci cand le-a preluat. Olaroiu și Razvan Lucescu și-au imparțit titlul "Antrenorul anului…

- Gaziantep, echipa lui Marius Șumudica, a obținut o victorie importanta, 3-1 cu Alanyaspor, locul 2 in Turcia, iar antrenorul roman a ieșit din nou in evidența, de data aceasta intr-o maniera negativa. Imediat dupa golul marcat de Dicko, in minutul 10, Marius Șumudica a avut o explozie de bucurie și…

- Marius Șumudica (49 de ani), antrenorul lui Gaziantep, a comentat rezultatul mare obținut de echipa sa, care a invins-o pe Fenerbahce cu 3-1. Antrenorul roman spune ca victoria echipei sale a fost meritata și a elogiat prestația elevilor sai. Șumi a dat dovada de fair-play, laudandu-și adversarii, despre…

- Marius Șumudica, 49 de ani, antrenorul lui Gaziantep, a sarbatorit in stilu-i caracteristic victoria cu Bașakșehir, scor 2-1. Suspendat, antrenorul roman a privit victoria contra campioanei Turciei din tribune. Imediat dupa fluierul final al arbitrului Abdulkadir Bitigen, Șumi s-a descatușat și a imitat…

- Mehmet Buyukeksi, președintele clubului Gaziantep, a sarit in apararea lui Marius Șumudica (49 de ani), antrenorul echipei. Sub comanda lui Șumudica, Gaziantep ocupa locul 7 in campionatul din Turcia dupa 10 etape. Problemele antrenorului roman sunt mai degraba disciplinare, acesta intrand de multe…