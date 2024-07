Stiri pe aceeasi tema

- Denis Draguș (25 de ani), atacantul celor de la Trabzonspor, s-a casatorit in aceasta seara cu Vanessa Mara. Petrecerea a fost gazduita de un restaurant din Ciolpani, comuna din Ilfov, iar Marius Șumudica (53) a fost nașul ales de atacantul naționalei. Denis și Vanessa formeaza o relație de cuplu de…

- Denis Draguș a fost unul dintre cei mai in forma jucatori ai naționalei Romaniei la EURO 2024. Atacantul traverseaza cea mai buna perioada a carierei, dar și pe plan personal ii merge foarte bine. Codin Maticiuc a facut dezvaluiri despre gestul superb facut de acesta și de soția lui, Vanessa. Gestul…

- Denis Draguș (24 de ani) a vorbit la finalul partidei pierdute fara drept de apel de Romania, 0-3, cu Olanda. Atacantul spera sa mai retraiasca astfel de momente și pe viitor, iar acum se pregatește de o noua experiența in Turcia, la Trabzonspor. Romania a fost spulberata de Olanda in optimile de finala…

- Minutul 70 al meciului dintre Scoția și Ungaria, unul decisiv al grupei A de la Euro 2024, a oferit momente de panica. Atacantul maghiar Barnabas Varga (29 de ani) a ramas prabușit pe gazon din cauza unei lovituri primite de la portarul scoțian Angus Gunn (28 de ani). Ungaria a caștigat cu un gol in…

- Denis Draguș (25 de ani) a avut o evoluție remarcabila in meciul de debut la EURO 2024, contribuind semnificativ la victoria Romaniei cu 3-0 impotriva Ucrainei. Atacantul naționalei, care a avut un sezon de succes cu Gaziantep, a atras atenția celor de la Trabzonspor, care nu au ezitat sa finalizeze…

- Marius Șumudica susține ca Denis Draguș (24 de ani), fostul sau elev de la Gaziantep, a fost cumparat de Trabzonspor, locul 3 din Superliga Turciei, pentru suma de doua milioane de euro. Șumudica a precizat ca Draguș a fost achiziționat pentru a evolua pe postul de varf de atac, moment in care și-a…

- Deian Sorescu și Denis Draguș au marcat pentru Gaziantep in deplasarea de la Trabzon (2-4). Draguș a reușit un gol fabulos tocmai impotriva echipei care vrea sa-l transfere. Gaziantep a inceput in tromba meciul cu Trabzonspor. Iar la pauza a intrat cu avantaj de doua goluri la cabine, grație reușitelor…

- Denis Draguș (24 de ani), jucatorul celor de la Standard Liege, va pleca de la Gaziantep FK, club la care este imprumutat pana in vara. Atacantul central in care Edi Iordanescu iși pune speranțele la Euro 2024 este subiectul unui posibil transfer la Trabzonspor, locul 13 in campionatul Turciei, in prezent.…